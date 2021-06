Euro 2021 - Lorenzo Insigne : Qui est Jenny Darone-Insigne, l'épouse de l'Italien ?

L'Euro 2020 commence ce vendredi 11 juin, pour le plus grand bonheur des amoureux de football ! Les femmes des joueurs vont les encourager, au stade ou devant la télé. Celle de Lorenzo Insigne, la craquante Jenny Darone-Insigne, retient déjà son souffle pour le match d'ouverture du tournoi, qui oppose la Turquie à l'Italie...

Cet été, Jenny (de son vrai prénom Genoveffa) Darone-Insigne fera partie des millions de supporters de la Squadra Azzura ! Son attention devrait surtout se porter sur son mari, le n°10 de la sélection italienne, Lorenzo Insigne. Les deux époux se connaissent depuis l'adolescence et se sont mariés le 31 décembre 2012 à Frattaminore, dans la région de Campanie. Actifs sur les réseaux sociaux, ils y publient des photos de leur charmante famille et échangent régulièrement de petites déclarations d'amour.

En novembre 2020, l'ailier d'1,63m avait publié une photo d'eux et écrit en légende : "Je t'aime à la folie". Jenny et Lorenzo sont parents de deux enfants, deux garçons prénommés Christian et Carmine. Les fils Insigne sont âgés de 8 et 6 ans. Leur papa footballeur vient quant à lui de célébrer son 30e anniversaire.