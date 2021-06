Championnes, familles de footballeurs : la chaîne leader et les audiences "en forte hausse" !

Voilà déjà presque une semaine entière que TFX a lancé son nouveau programme : Championnes, familles de footballeurs. Après Mamans & Célèbres, la chaîne appartenant au groupe TF1 s'est intéressée à la vie des femmes de stars du ballon rond. Et le programme connaît déjà un joli succès. Pour une première diffusion, 100 000 curieux se sont réunis devant leurs écrans, soit une part d'audience de 1,6% sur l'ensemble du public. Le deuxième épisode a été suivi par 123 000 téléspectateurs, ce qui correspond toujours à 1,6% du public.

Un démarrage plus que correct donc pour Championnes : Familles de footballeurs qui continue sur sa bonne lancée. Les dernières audiences sont même "en forte hausse". En effet, la chaîne s'est retrouvée leader mercredi 9 juin 2021 en réunissant 173 000 téléspectateurs.

Les femmes de footballeurs réussissent donc peu à peu se faire une place dans le quotidien des Français en mettant en avant leur vie hors du commun qui a tout pour faire rêver. Il est possible par exemple de suivre les aventures de Majda Sakho, la femme de Mamadou Sakho (Cristal Palace, club londonien) à Dubaï avec leurs trois enfants, mais aussi de l'ancienne Miss Elodie Mavuba également épouse du footballeur retraité Rio Mavuba et d'Isabelle Silva, la chérie de Thiago Silva (Chelsea Football Club, avec qui il vient de gagner la Ligue des champions). Au casting, on retrouve également Tiziri Digne la compagne de Lucas Digne (Everton et équipe de France), Sarah Dossevi, compagne de l'international togolais et milieu offensif au Denizlispor en Turquie Matthieu Dossevi, Joana Mendes qui partage la vie de Pedro Mendes (Montpellier et équipe du Portugal), Cindy Lecomte, l'amoureuse de Benjamin Lecomte (gardien de but à l'AS Monaco) et Lucie Kakuta, la femme de Gaël Kakuta (Racing Club de Lens).