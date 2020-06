Lucas Digne, sa femme et son fils ont failli mourir : panique en plein vol

Lucas Digne, footballeur international de 26 ans, file le parfait amour avec sa compagne Tiziri depuis leurs 16 ans (ils se sont mariés en 2014). Ensemble, ils ont même eu un fils en avril 2019. Un an plus tard, leur bonheur aurait soudainement pu avoir un dénouement tragique. En effet, la petite famille a "failli mourir" il y a quelques mois à bord d'un avion. Sur Instagram ce lundi 22 juin 2020, la belle brune raconte ce moment très stressant à l'occasion d'une session de questions/réponses avec ses followers. "Vous êtes nombreux à m'avoir posé la question, donc je vais vous raconter même si c'est un sujet sensible...", a-t-elle débuté.

"Le 27 avril, on devait quitter Lille et rentrer à Manchester... pas le choix, le club avait demandé aux joueurs de rentrer [en raison de l'épidémie de Covid-19, NDLR], donc go prendre l'avion". Pour être certaines que le sportif ne prenne aucun risque, ses équipes lui avaient réservé un jet privé, une situation qui se voulait plus confortable, mais qui s'est transformée en véritable cauchemar. "On décolle, tout se passe normalement et là, au bout de 15-20 minutes, je vois les deux pilotes attraper et mettre des masques à oxygène...", se souvient Tiziri qui prévient aussitôt son mari Lucas Digne. "Je dis à Lu (qui était dos au cockpit) 'il se passe un truc grave, c'est chaud'. Il pensait que je racontais n'importe quoi comme d'habitude puisque j'ai toujours peur et encore plus dans les jets... Il se retourne et voit que c'est la vérité."

La panique commence alors rapidement à les envahir, d'autant plus qu'aucune information ne leur était communiquée par les pilotes, "beaucoup trop concentrés sur les manoeuvres à effectuer". En plus d'envisager le pire pour leur vie, les amoureux craignaient pour celle de leur fils, âgé d'à peine 1 an. "Lu avait le petit sur lui, il me dit 'attache-toi, respire tranquillement...' Mais même lui n'était pas serein. L'avion commence à pencher à fond sur la droite (ou la gauche; je ne sais plus). On avait trop peur, les pilotes ne nous disaient toujours rien... Et là, il y en a un qui se retourne et nous dit : 'Dépressurisation de la cabine et problème de réacteur, on doit faire un atterrissage d'urgence.'" Pendant de longues minutes, Tiziri et ses deux hommes se sont donc retrouvés impuissants à espérer s'en sortir sains et saufs. Ce fut bien heureusement le cas. "Dieu merci, on s'est finalement posé sans problème." Reste que cette expérience effrayante a quelque peu traumatisé la moitié du footballeur qui évolue au poste de défenseur à l'Everton FC : c'est officiel, elle a désormais la phobie de l'avion.