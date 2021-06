Thiago Silva : Sa femme Isabelle métamorphosée après son impressionnante perte de poids

L'histoire d'amour hors du commun de Thiago et Isabelle Silva

Thiago et Isabelle Silva se sont rencontrés à l'adolescence. Elle avait 11 ans et lui 14 ans. "Après le divorce de ses parents, il est venu habiter dans mon quartier de Rio avec sa mère. Ce sont les amis de mon frère Igor, avec lesquels Thiago jouait au foot, qui m'ont dit qu'il avait eu un coup de foudre pour moi", avait confié Isabelle confié en 2019 au Parisien. Et le couple n'a pas perdu de temps pour concrétiser leur amour puisqu'ils se sont mariés quand la jolie brune n'avait que 17 ans. "Notre histoire ressemble à un conte de fées. On a grandi ensemble, on s'est construits ensemble", déclarait-elle encore.

En 2005, ils auraient toutefois pu se séparer. En effet, à l'époque, Isabelle part rejoindre le sportif en Russie, où il évolue, pour rompre. Mais sur place, elle a découvert que Thiago Silva était gravement malade. Une tuberculose lui avait été diagnostiquée. "La nouvelle a été d'autant plus dure que la maladie était à un stade avancé et qu'on lui a dit qu'il n'y avait rien à faire. Il a vraiment cru qu'il allait mourir", s'était-elle souvenue auprès du Parisien. Durant un an, Thiago Silva est resté à l'hôpital : "Les six premiers mois, il était en quarantaine et ne pouvait voir personne."

Depuis, cette terrible épreuve, Thiago et Isabelle ne se sont jamais quittés. Ils sont les parents de deux garçons, Isago (13 ans) et Iago (11 ans).

