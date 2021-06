Championnes : Le quotidien des femmes de footballeurs attire les curieux, belles audiences !

Lundi 7 juin 2021, TFX a lancé Championnes : Familles de footballeurs, un nouveau docu-réalité axé sur le quotidien de huit épouses ou compagnes de stars du ballon rond. Et le programme connaît déjà un franc succès ! Pour une première diffusion, les téléspectateurs ont pu suivre deux épisodes à partir de 16 heures. Le premier numéro a fédéré 100 000 curieux, soit une part d'audience de 1,6% sur l'ensemble du public. Le deuxième épisode a été suivi par 123 000 téléspectateurs, ce qui correspond toujours à 1,6% du public.

Un démarrage plus que correct pour Championnes : Familles de footballeurs sur la chaîne du groupe TF1. À titre comparatif, Mamans & célèbres, autre émission de TFX qui met en scène des stars de télé-réalité et influenceuses dans leur rôle de mère de famille diffusée à 17h entre le 18 janvier et le 4 juin 2021, était suivie par 144 000 personnes, et la part d'audience s'élevait déjà à 1,6%.

Il faut dire que le casting de ce docu-réalité donne envie ! Les téléspectateurs de TFX peuvent désormais suivre le quotidien et découvrir l'intimité d'Isabelle Silva, la chérie de Thiago Silva (Chelsea Football Club, avec qui il vient de gagner la Ligue des champions), Majda Sakho, la belle de Mamadou Sakho (Cristal Palace, autre club londonien), l'ancienne Miss Elodie Mavuba également épouse du footballeur retraité Rio Mavuba ou encore Tiziri Digne la compagne de Lucas Digne (Everton et équipe de France).

La jolie Sarah Dossevi, compagne de l'international togolais et milieu offensif au Denizlispor en Turquie Matthieu Dossevi, Joana Mendes qui partage la vie de Pedro Mendes (Montpellier et équipe du Portugal), Cindy Lecomte, l'amoureuse de Benjamin Lecomte (gardien de but à l'AS Monaco) et Lucie Kakuta, la femme de Gaël Kakuta (Racing Club de Lens) sont également au casting.