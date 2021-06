Championnes : La femme de Rio Mavuba, Élodie, est une ancienne Miss !

Ce lundi 7 juin 2021, TFX lance sa nouvelle émission consacrée aux femmes de footballeurs et intitulée Championnes. L'épouse de Rio Mavuba, Élodie, a accepté de rejoindre le casting pour ouvrir les portes de sa vie de famille, elle qui a accueilli avec lui un fils, Tiago (10 ans), et une petite fille, Aliyah (4 ans). Le couple vit également avec Uma (15 ans), l'aînée de l'ancien joueur du LOSC et de l'équipe de France issue d'une précédente relation. Élodie et Rio Mavuba se sont rencontrés en 2006 à Bordeaux et ne se sont plus jamais quittés depuis. Ils ont concrétisé leur amour par un mariage en 2017 en Gironde.

Auprès de Rio, Élodie Mavuba s'est donc résolue à devenir une "femme de footballeur", avec les conséquences que cela comporte. "Il faut se forger une carapace parce qu'on évolue toujours dans leur ombre. Les gens peuvent sauter sur Rio en faisant abstraction de ma présence et de celle des enfants", a-t-elle confié lors d'une interview pour Télé Star.

Il fut un temps pourtant où c'est Élodie Mavuba qui était au contraire celle qui suscitait beaucoup d'attention à chacune de ses sorties publiques. Et pour cause, la jolie blonde a dans le passé été reine de beauté. En effet, elle a été élue Miss Aquitaine en 2002 puis quatrième dauphine de Miss France 2003, Corinne Coman. Après quoi, Élodie Pleumeckers de son vrai nom a mené une carrière de mannequinat. Mais pour son couple, la jolie blonde de 36 ans a tout plaqué, découvrant alors "un milieu particulier où il n'y a pas que de la bienveillance". Un milieu qui lui cause par ailleurs quelques complexes. "À l'époque où j'étais Miss, j'avais l'habitude d'être pas mal sollicitée. Ensuite, j'ai basculé de l'autre côté en étant avec Rio. (...) Et quand je vois ces jeunes filles qui débarquent et l'âge qui commence à me marquer, je ne peux pas m'empêcher de douter de moi. Tous les compliments du monde ne suffisent pas forcément à me rassurer", a-t-elle reconnu pour nos confrères.

Championnes : familles de footballeurs tous les jours sur TFX à 16h