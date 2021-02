Lucas Digne : Papa pour la deuxième fois, sa femme a accouché

Toujours sur Instagram, Tiziri a posté un selfie pris juste avant l'accouchement. Elle y apparaît vêtue d'une blouse médicale, et raconte : "Le 19 janvier j'ai rendez-vous à la mater' pour une césarienne programmée à 39+5. Plusieurs raisons en sont la cause : bébé qui ne regarde pas dans le bon sens et estimé entre 3kg7 et 4kg1, bassin trop étroit donc risque de fracture du coccyx, utérus cicatriciel donc risque hémorragique. Bref un contexte défavorable à la voie basse (...) J'ai eu le temps de m'y préparer mais je n'accepte pas cette 2nd césarienne, j'angoisse depuis plusieurs mois, moi qui rêvais d'un accouchement naturel sans peri' , je pense que je ne l'aurais jamais (...) Je me console en me disant qu'à la fin ce qui compte c'est d'avoir mon bébé en bonne santé auprès de moi (...) Après un monito de contrôle, un test PCR, une prise de sang et 6 tentatives de pose de cathéter il est temps d'enfiler la blouse et d'aller au bloc..."

Tiziri a promis à ses plus de 50 000 followers la suite du déroulé de son accouchement. Lucas Digne et elle ont récemment commémoré leurs noces de chypre, correspondant à 6 ans de mariage. Le couple est également parent d'un garçon prénommé Isaho. Le nouveau grand frère a 21 mois.