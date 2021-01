Lucas Digne bientôt papa pour la 2e fois : sa femme Tiziri dévoile un ventre déjà bien rond !

Après une année 2020 éprouvante, entre une grosse frayeur en avion et une mauvaise blessure, les bonnes nouvelles s'enchaînent en ce début d'année 2021 pour Lucas Digne. En plus d'attendre son deuxième enfant, le joueur des Bleus a finalement pu regagner les terrains de foot il y a quelques jours. En novembre dernier, le sportif de 27 ans s'était blessé à la cheville et avait été annoncé absent du club anglais d'Everton FC pour deux mois.

Remis plus vite que prévu, le jeune Français s'est d'ores et déjà illustré avec ses crampons lors d'un récent match contre Wolverhampton. "Dans mon esprit, je n'ai jamais accepté d'être absent pendant deux ou trois mois, a-t-il confié au média Goal, le 23 janvier. Je sais qu'une cheville fracturée et des ligaments déchirés sont potentiellement une très grave blessure, mais dans mon esprit, ce n'était pas le cas."