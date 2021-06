Diaporama Championnes, familles de footballeurs : la chaîne leader et les audiences "en forte hausse" !

Championnes, familles de footballeurs : la chaîne leader et les audiences "en forte hausse" !

Exclusive - Le joueur de l'équipe de France et d'Everton, Lucas Digne se promène en famille, avec sa femme Tiziri et leur petit garçon sur le port de Saint-Tropez, Côte d'Azur, France, le 28 juin 2019.

6 / 13

Exclusif - Le footballeur international Rio Mavuba épouse Elodie, sa compagne depuis plus de 10 ans, le 17 Juin 2017 à la Mairie de Cestas près d'Arcachon et à par la suite retrouvé enfants, famille et amis au château Smith Haut Laffite pour une cérémonie en plein air. © Patrick Bernard-Thibaud Moritz/ Bestimage