Coupe du monde Brésil-Croatie : Ivana Knoll ultra-sexy en latex, elle se fait arrêter par la sécurité au Qatar

Remarquée pour ses tenues très hot depuis le début de la Coupe du Monde, Ivana Knoll a encore une fois mis le paquet lors du match Croatie-Brésil. Dans les tribunes, la supportrice croate est apparue dans une tenue aux couleurs de son équipe nationale, soit rouge et blanche à petits carreaux. Elle portait un legging en latex rouge très près du corps, dévoilant chaque détail de son anatomie ainsi qu'un bikini très échancré rouge. Un look en totale contradiction avec les règles de pudeur habituelles du Qatar et qui a suscité l'engouement de nombreux supporters, bien déterminés à obtenir un précieux selfie avec l'ancienne Miss Croatie.

Un attroupement s'est même créé provoquant un véritable chaos dans les tribunes. La fauteuse de troubles a même été arrêtée avant le coup d'envoi au stade Education City par des agents de sécurité qui ont demandé aux fans de ne pas prendre de photos avec elle selon le Dailymail. Choquée, elle a déclaré à Bild : "Ils ne permettent pas aux fans de prendre des photos avec moi ou de poser pour des photos ici sur la balustrade. Je leur ai alors demandé pourquoi ils étaient si impolis'". Heureusement, tout est finalement rentré dans l'ordre et la jeune femme a pu assister au match.

Un incident qui risque de changer la vision d'Ivana Knoll sur le Qatar puisque quelques jours plus tôt elle avait déclaré sur les réseaux sociaux : "C'est vraiment génial. Personne ne m'a jamais dit de me couvrir. Tout le monde veut des photos avec moi, même les habitants. Ce n'est que sur Twitter qu'il y a eu une réaction négative de la part d'un Qatari. Mais il voulait probablement juste attirer l'attention". En effet, Mohammed Hassan Al-Jefairi, un éminent entrepreneur qatari, s'était offusqué du comportement (et surtout des tenues) d'Ivana Knoll et avait déclaré que les hommes prenaient des photos uniquement parce qu'ils désapprouvaient sa tenue.

Ils doivent aussi respecter notre mode de vie

"En Europe, nous respectons le hijab et le niqab, je pense qu'ils doivent aussi respecter notre mode de vie, notre religion", a récemment confié l'influenceuse sur Instagram. Pour rappel, Ivana Knoll est propriétaire d'une marque de maillots de bain aux couleurs de la Croatie dont elle fait la promotion pendant les matchs.

A l'issue de ce match, la Croatie a éliminé le Brésil, favori du tournoi, de la Coupe du monde 2022, 4-2 aux tirs au but, après un match nul 1-1 lors de leur confrontation en quart de finale.