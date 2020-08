Kylie Jenner en couple ? Elle s'affiche à Paris avec l'ex de Jordyn Woods

Sans en dire plus sur la nature de leur relation, Kylie et Fai entretiennent le mystère et suscitent les interrogations des internautes. "Vous êtes ensemble ?", "Vous allez tellement bien ensemble !", "Travis était trop occupé par sa carrière, Kylie sera bien plus heureuse avec Fai !", ont par exemple écrit certains followers de Kylie. Un peu plus tard dans la journée, Kylie et Fai se sont rendus au Louvre. Chacun a partagé des images d'oeuvres d'art exposées dans le musée parisien dont l'incontournable Joconde de Léonard de Vinci.

Par ailleurs, de nombreux fans ont été étonnés de voir Kylie se balader à Paris en pleine pandémie de coronavirus. Des règles strictes ont été mises en place en Californie par son gouverneur Gavin Newsom, qui a notamment recommandé aux Américains de ne voyager hors du pays que pour des "urgences". Selon le DailyMail, Kylie serait actuellement à Paris pour se rendre à des réunions concernant son entreprise Kylie Cosmetics.