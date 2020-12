Kylie Jenner choquée : Travis Scott a offert un cadeau de princesse à Stormi

La veille (jeudi 24 décembre 2020), Kylie Jenner et Stormi célébraient le réveillon en famille. Mère et fille ont retrouvé Kim, Kourtney , Khloé Kardashian, leurs enfants respectifs, ainsi que Kendall et la matriarche Kris Jenner. Pour l'occasion, Kylie et son enfant portaient des tenues rouges assorties. La bombe de 23 ans avait enfilé une robe Bottega Veneta et des souliers Jimmy Choo.

Travis Scott, absent, est probablement resté à Houston, sa ville natale, où sa famille habite toujours. Quelques jours avant Noël, le rappeur y a organisé une distribution de nourriture et de jouets pour les enfants issus de familles modestes. Kylie et Stormi l'avaient rejoint.

Kylie Jenner et Travis Scott ont mis fin à leur relation en septembre 2019, mais restent proches grâce à leur fille. Cette proximité a donné naissance à une insistante rumeur de réconciliation. Si ils se remettaient ensemble, Kylie et Travis formeraient un des couples de stars les plus influents et fortunés de la planète !

La jolie brune est la célébrité la plus riche de l'année 2020 selon Forbes, avec des revenus estimés à 590 millions de dollars et une fortune de 700 millions de dollars.