Travis Scott : Sa fille Stormi a eu "un impact énorme" dans sa vie et sa carrière

Très admiratif de sa fille, il déclare : "Elle est toujours intéressée, elle comprend et apprend des choses et s'adapte si vite. C'est tellement fou, la génération de Stormi est très différente de la mienne, et elle est très différente de mon petit frère et de ma petite soeur." Devenir père a donc complètement changé la vie du rappeur notamment dans sa manière de voir les choses et de percevoir le monde qui l'entoure. Il explique : "Les enfants vous montrent une autre façon de voir la vie, comment ils voient les choses, le type de pressions qu'ils subissent et ce qui les rend heureux, ce qui les fait bouger."

Déjà fan de son papa, la craquante petite métisse ne se lasse pas de regarder et d'écouter ses concerts sur YouTube. Fusionnel avec sa précieuse Stormi, il indique : "Je me suis rendu compte que mon travail est bien plus important que ce que je pensais grâce à elle. J'ai désormais plus de responsabilités, vous comprenez ? Il faut que je fasse en sorte que Stormi ne manque de rien."