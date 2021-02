Diaporama Travis Scott : Sa fille Stormi a eu "un impact énorme" dans sa vie et sa carrière

1 / 16 Travis Scott : Sa fille Stormi a eu "un impact énorme" dans sa vie et sa carrière

2 / 16 Travis Scott et sa fille Stormi.

3 / 16 Travis Scott et sa fille Stormi Webster. Juillet 2019.

4 / 16 Travis Scott et sa fille Stormi Webster au Cap d'Antibes le 14 août 2019.

5 / 16 Travis Scott et sa fille Stormi Webster. Juillet 2019.

6 / 16 Travis Scott avec sa fille Stormi. Photo publiée sur Instagram le 24 octobre 2018.

7 / 16 Exclusif - Je t'aime moi non plus - Kylie Jenner et son ex Travis Scott multiplient les apparitions en famille, serait-ils à nouveau en couple? Ils sont sortis déjeuner à Calabasas avec leur fille Stormi, Los Angeles, le 29 février 2020.

8 / 16 Kylie Jenner, Travis Scott et leur fille Stormi sont partis à la cueillette aux citrouilles à l'approche de la fête d'Halloween. Le 16 octobre 2019.

9 / 16 Kylie Jenner et sa fille Stormi. Décembre 2020.

10 / 16 Kylie Jenner et sa fille Stormi. Juin 2020.

11 / 16 Travis Scott, Stormi Webster, Kylie Jenner - Kylie Jenner assiste en famille à la première du documentaire de Netflix "Travis Scott : Look Mom I can fly" à Santa Monica, le 27 août 2019.

12 / 16 Stormi Webster, Travis Scott, Kylie Jenner, Yris Palmer, sa fille Ayla, Amber Asaly - Le clan Jenner quitte l'Hôtel du Cap-Eden-Roc après un déjeuner en famille au Cap d'Antibes le 14 août 2019.

13 / 16 Kylie Jenner et Travis Scott de nouveau ensemble ? 28 février 2020, Instagram.

14 / 16 Travis Scott avec sa compagne Kylie Jenner à la première du prochain documentaire de Netflix Look Mom I Can Fly au Barker Hangar dans le quartier de Santa Monica à Los Angeles. Ce nouveau documentaire sera disponible à partir du 28 août sur Netflix. On y découvre des images inédites de T. Scott à ses débuts, jusqu'à son ascension aujourd'hui. Look Mom I Can Fly place les spectateurs au premier rang de la vie du rappeur, en s'intéressant à la sortie et aux répercussions d'Astroworld, son dernier album nommé aux Grammys. Le 27 août 2019

15 / 16 Travis Scott et sa compagne Kylie Jenner - Arrivées des people à la 71ème édition du MET Gala (Met Ball, Costume Institute Benefit) sur le thème "Camp: Notes on Fashion" au Metropolitan Museum of Art à New York, le 6 mai 2019.