Kourtney Kardashian officialise sa relation avec Travis Barker... et dévoile son cadeau de Saint-Valentin !

Si vous rêviez de la voir succomber, à nouveau, pour les beaux yeux de Scott Disick malgré leur relation en dents de scie, ce sera pour plus tard. Kourtney Kardashian a enfin officialisé ses sentiments pour un autre. L'élu de son coeur ? Travis Barker, le batteur du groupe Blink-182. La preuve en image : le 17 février 2021, quelques heures après la Saint-Valentin - le décalage horaire, sans doute... -, la jeune maman a partagé une photographie de sa main blottie dans celle, très tatouée, de son partenaire. En guise de réponse, Monsieur a commenté ce cliché d'un coeur noir et l'a partagé dans sa storie personnelle. Si c'est pas mignon.

Bien sûr, leur amour n'était plus tellement un mystère. À la fin du mois de janvier, les tourtereaux avaient grillé leur couverture alors qu'ils profitaient d'un week-end romantique à Palm Springs, en Californie... et qu'ils se montraient aux mêmes endroits, aux mêmes moments, bien qu'ils ne prenaient pas la pose ensemble. Or, le fameux lieu sélectionné pour le séjour n'était autre que l'une des propriétés de l'inénarrable Kris Jenner. Depuis des années, Kourtney Kardashian et Travis Barker étaient proches. Très proches. Le musicien avait même accepté d'apparaître, à plusieurs reprises, dans l'émission de télé-réalité L'Incroyable famille Kardashian. Il en fait désormais partie !