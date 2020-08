Kourtney Kardashian : Chamboulée par la transformation de son fils Reign

Jusqu'à cette semaine, Reign Aston avait les cheveux longs. Il découvre ainsi la sensation de toucher son crâne, presque complètement rasé. Kim Kardashian a commenté la publication et exprimé son avis positif sur le nouveau look de son neveu en écrivant "Il est teeeellement beau", un avis également partagé par le mannequin (et épouse de Justin Bieber) Hailey Baldwin et l'actrice La La.

Reign Aston Disick est le troisième enfant de Kourtney Kardashian et Scott Disick. Il a une grande soeur et un grand frère, Penelope et Mason, âgés de 8 et 10 ans.

Au printemps dernier, leur papa avait réintégré de son plein gré un centre de désintoxication pour prévenir une rechute. La star de télé-réalité s'était également séparé de sa compagne Sofia Richie, avec qui il reprend progressivement contact.