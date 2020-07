Scott Disick et Sofia Richie à nouveau ensemble ? Ils y vont "doucement"...

Scott Disick et Sofia Richie sont de nouveau ensemble ! Séparés en mai après trois ans de vie commune, ils seraient désormais prêts à faire des efforts pour que leur relation fonctionne à nouveau. L'homme d'affaires et le mannequin "essayent de faire marcher leur couple, mais d'y aller doucement", a expliqué une source restée anonyme à People, le mercredi 15 juillet 2020.

Depuis un mois, Scott (37 ans) et Sofia (21 ans) se revoient régulièrement. Une source avait précédemment confié qu'ils avaient "passé un jour relaxant à Malibu" pour le 4 juillet - fête nationale américaine - et semblaient "heureux ensemble, mais dans un sens plus amical que romantique". Lundi, Sofia Richie a publié une vidéo tournée à l'intérieur de la villa de Scott Disick, à Hidden Hills (Californie).

Scott Disick et Sofia Richie ont commencé à se fréquenter en 2017, alors qu'elle n'avait que 18 ans, et lui 34 ans. En mai dernier, il était annoncé que le couple avait rompu, pour que "Scott puisse se focaliser sur les choses les plus importantes dans sa vie : sa santé et ses enfants". "C'est Sofia qui a choisi de faire un break", avait-il été précisé.

À la fin du mois d'avril, Scott a été interné dans un centre de désintoxication dans le Colorado. Il est sorti de lui-même du rehab quelques jours après son admission et était revenu à Los Angeles, après qu'une photo de lui dans le centre avait fuité sur les réseaux sociaux.

Depuis, Scott Disick fait profil bas sur les réseaux. Il profite du confinement américain pour passer du temps avec ses trois enfants : Reign (5 ans), Mason (10 ans) et Penelope (7 ans).