Scott Disick admis en centre de désintoxication pour "affronter sa peine"

Scott Disick a été interné dans un centre de désintoxication à sa propre demande, comme l'annonce People Magazine, le lundi 4 mai 2020. D'après une source restée anonyme, le millionnaire de 36 ans a quitté Los Angeles mardi dernier en jet privé pour démarrer son traitement.

"Scott est entré dans un établissement pour traiter son problème. Il savait qu'il était hors de contrôle et voulait se faire aider. Il veut être le meilleur père possible. Sofia et Kourtney l'ont encouragé à se faire aider", a ajouté cette même source. Scott Disick se serait rendu dans un centre de désintoxication du Colorado.

Lundi, Marty Singer, l'avocat de Scott Disick, assurait que son client ne s'était pas rendu au centre de désintoxication à cause d'un problème d'alcool ou de cocaïne, comme certaines sources l'ont rapporté. "Afin d'affronter la peine que Scott vit depuis des années, à cause de la mort soudaine de sa mère, suivie de celle de son père trois mois après, Scott a pris la décision de se rendre de lui-même dans un centre de désintoxication et de travailler sur ses traumatismes. Il n'y a pas été admis pour un problème d'alcool, ni de cocaïne", a expliqué l'avocat à People.

Il a d'ailleurs été confirmé que Scott Disick avait déjà quitté cet établissement, après qu'une photo de lui a fuité sur les réseaux sociaux. "Comme il y a eu une choquante violation de sa vie privée, il a décidé de partir seul du centre et de revenir à la maison. Nous sommes alarmés par cette invasion de son intimité et nous comptons prendre des mesures judiciaires immédiatement", a précisé Me Marty Singer.

Même en pleine pandémie, Scott Disick et Kourtney Kardashian continuent de se partager la garde de Reign (5 ans), Mason (10 ans) et Penelope (7 ans). Sofia Richie, la compagne de Scott, habite avec eux le temps du confinement américain.

Il s'agit de la troisième admission de Scott Disick dans un centre de désintoxication. Il est sobre depuis sa rencontre avec Sofia Richie en 2017.