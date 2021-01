Kourtney Kardashian en couple avec un membre du groupe Blink-182 !

L'amour a, encore une fois, sonné à sa porte ! Selon les informations du magazine People, Kourtney Kardashian serait en couple avec Travis Barker, le batteur du groupe Blink-182. Les tourtereaux auraient même profité du week-end des 23 et 24 janvier 2021 pour roucouler lors d'un séjour organisé à Palm Springs, en Californie. La preuve ? Ils ont tous les deux partagé une photographie de la même vue, prise depuis la même piscine, sur Instagram. Les plus fins connaisseurs auront d'ailleurs reconnu l'endroit : il s'agit d'une des propriétés de Kris, la matriarche du clan star de Calabasas.

Kourtney Kardashian avait été repérée, à plusieurs reprises, auprès du musicien dans les rues de Los Angeles en 2020. Ce qui n'avait rien d'alarmant puisqu'ils étaient censés être proches et que Travis Barker avait déjà fait quelques caméos dans l'émission L'incroyable famille Kardashian. "Ils sont ensemble à Palm Springs, affirme pourtant une source de la publication. Ils sont très bons amis depuis longtemps mais les choses ont pris une autre tournure, plus romantique. Travis aime bien Kourtney depuis pas mal de temps." Il faudra donc s'habituer à voir Kourtney Kardashian auprès d'un autre visage - plus tatoué - que celui de Scott Disick, de Younes Bendjima, de Luka Sabbat ou du jeune entrepreneur David Dee Duron.

Ce n'est pas la première fois, à vrai dire, que les rumeurs vont bon train à propos de ces deux-là. En mars 2019, Travis Barker avait nié être in love de Kourtney Kardashian lors de la cérémonie des iHeartRadio Music Awards. "C'est une amie très chère, avait-il précisé. Je l'aime plus que tout. J'aime sa famille plus que tout. Mais oui... juste amis." S'il adore le clan de sa jolie partenaire, le batteur va pouvoir bien en profiter. Voilà qu'ils s'apprêtent à former une sympathique tribu recomposée. Travis Barker est papa de Landon, 17 ans, d'Alabama, 15 ans, et beau-papa d'Atiana, 21, les trois enfants de son ex femme Shanna Moakler. Les repas de famille à moins de six personnes risquent de devenir un brin compliqués...