Travis Barker "dégoûté" : Un homme drague sa fille de 13 ans, son coup de gueule

Un père en colère. Travis Barker est enragé contre Graham Sierota, le batteur du groupe Echosmith, âgé de 20 ans. Ce dernier a envoyé des messages inappropriés à sa fille, Alabama, âgée de 13 ans. Le musicien l'a contactée sur Instagram, où l'adolescente publie des photos d'elle et est suivie par près de 300 000 personnes. C'est d'ailleurs Alabama, gênée par cette prise de contact, qui a publié ces messages dans sa story.

"Quand j'ai découvert qu'un homme de 20 ans essayait d'entrer en contact avec ma fille de 13 ans en l'inondant de messages sur Instagram, avec des invitations à des soirées et des compliments, j'étais dégoûté. C'est un comportement de prédateur sexuel. Il n'y a rien de cool là-dedans, ni même d'acceptable", s'est-il insurgé auprès du site américain The Blast.

Dans les captures d'écran de conversation dévoilées par Alabama Barker, on voit que Graham Sierota a envoyé plusieurs "salut" à la fillette. "Au passage je suis Graham du groupe Echosmith et je te trouve très belle", lui envoie-t-il, avant de lui faire parvenir une invitation pour un barbecue. Ce à quoi la jeune fille de 13 ans répond : "T'as genre 40 ans." "Je voulais juste te dire que j'adore ta musique, désolé de t'envoyer des messages. J'ai 20 ans", renchérit-il. "Ok mais tu sais bien que je suis une enfant", conclut-elle. En story, Alabama avait tenu à rappeler qu'elle n'était qu'une enfant. "Salut les gars ! Donc encore une fois je vous montre ça, puisque je suis une fille de 13 ans et qu'il y a un mec de 20/21 ans super bizarre", a-t-elle alerté sur le réseau social.

De son côté, Graham Sierota a mis son compte Instagram en privé et réagi publiquement auprès du site JustJared. "J'ai invité Alabama à un barbecue chez mes parents, comme beaucoup d'autres personnes. Ce n'est que quand elle a répondu que je me suis rendu compte de son âge. Je me suis excusé auprès d'elle. Je suis vraiment désolé, je me sens mal par rapport à cette affaire. Je n'ai pas réalisé qu'elle était mineure, je pensais qu'elle avait mon âge. J'ai commis une erreur d'inattention, c'est une leçon de vie pour moi. J'aimerais m'excuser encore auprès d'Alabama, son père Travis et sa famille", a t-il déclaré.