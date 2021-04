Kourtney Kardashian : En string dans les bras de son chéri Travis Barker

"Scott met des coups de poing dans le vent en ce moment, mdr", "Pauvre Scott, c'est tout ce à quoi je pense, honnêtement", peut-on également lire parmi les commentaires. Ces mentions de Scott Disick, l'ex-compagnon de Kourtney Kardashian, viennent de la diffusion d'un extrait d'un épisode de L'incroyable famille Kardashian. Dans l'émission de télé-réalité, Scott a confié à Kourtney qu'il était jaloux à chaque fois qu'il la voyait en couple avec un autre homme et lui suggérait de reformer leur couple. Ensemble, Kourtney Kardashian et Scott Disick ont eu trois enfants, Mason, Penelope et Reign (11, 8 et 6 ans).

Leur conversation vieille de plusieurs mois n'a visiblement rien donné ! Kourtney est sur un nuage grâce à Travis Barker, qui s'est fait tatouer son prénom sur la poitrine. Scott, lui, a quitté son ex-petite amie Sofia Richie et en a une nouvelle, Amelia Gray (19 ans), la fille des acteurs Lisa Rinna et Harry Hamlin.

Côté coeur, Kim Kardashian, séparée de Kanye West et bientôt divorcée, et Kylie Jenner, séparée du rappeur Travis Scott, sont désormais les deux seules célibataires de la famille. Même la discrète Kendall Jenner ne cache plus sa romance avec le basketteur Devon Booker.