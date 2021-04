Sofia Richie : L'ex de Scott Disick en couple, elle a retrouvé l'amour avec un homme plus jeune

Depuis cette publication, Sofia et Elliot ne se cachent plus. Lundi soir (5 avril 2021), ils ont dîné au restaurant japonais Matsuhisa et ont été surpris à leur départ du restaurant, en voiture. Ainsi, Sofia Richie et Elliot Grainge ont dissipé les doutes sur la nature de leur relation.

L'annonce de la rupture entre Scott Disick et Sophia Richie date d'il y a six mois. Elle aurait pour origine leur différence d'âge. "Il est à un stade très différent dans sa vie et est vraiment concentré sur un style de vie plus calme, sur ses enfants et ses entreprises d'investissement. Et Sofia essaie toujours de savoir ce qu'elle veut faire de sa vie, ce qui les a séparés au fil du temps. Scott a été très clair concernant sa décision de mettre fin à la relation et ne voit pas le couple se remettre ensemble à l'avenir", expliquait une source au magazine Us Weekly l'été dernier.

Sofia Richie a depuis rencontré Elliot, plus vieux de seulement 5 ans. Scott Disick, de son côté, a craqué pour une autre fille de star encore plus jeune que Sofia : Amelia Gray, la fille des acteurs Lisa Rinna et Harry Hamlin, âgée de 19 ans.