Kendall Jenner et Devin Booker en couple ? "Ils couchent ensemble mais... "

Femme fatale dans l'âme, Kendall Jenner a jeté son dévolu sur un nouveau joueur de la NBA : Devin Booker. Après Jordan Clarkson, Blake Griffin et Ben Simmons, la belle brune de 24 ans semble avoir été charmée par le basketteur qui n'est autre que l'ex de Jordyn Woods (ancienne BFF de Kylie Jenner qui a embrassé en douce le chéri de Khloe Kardashian, Tristan Thompson, lors d'une soirée en mars 2019). Aperçus sur une plage de Malibu le 19 août 2020, ils semblaient particulièrement complices au point que le sportif s'est même permis de s'allonger confortablement entre... les cuisses de Kendall. Une sieste décidément très câline et très sensuelle qui semble signifier qu'il existe bel et bien plus qu'une simple relation d'amitié entre eux.

Ce n'est pas sérieux

Interrogée sur le "couple" que forme Kendall et Devin, une source aurait d'ailleurs déclaré au magazine US Weekly : "Kendall et Devin se voient mais ne sont pas dans quelque chose de sérieux et s'amusent juste ensemble. C'est facile car ils sont sur la même longueur d'onde et il s'entend aussi très bien avec sa famille." Très courtisée par la gent masculine, Kendall semble séduite par Devin mais pas pour autant prête à se caser officiellement avec le jeune homme. "Ils couchent ensemble mais ce n'est pas sérieux. Elle parle à quelques mecs différents. Elle a tellement d'hommes après elle, c'est fou" a ajouté la source.

Amis, amants et (presque) amoureux, Kendall et Devin semblent en tout cas inséparables et enchaînent les sorties à deux. Après leur séjour à Malibu, le basketteur qui évolue depuis 2015 chez les Suns de Phoenix et la jeune femme ont été aperçus le 4 septembre 2020 sortir du restaurant Giorgio Baldi à Santa Monica.