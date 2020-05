Kendall Jenner : Canon en lingerie dans son lit

La course au titre de star la plus sexy de la planète se joue essentiellement sur Instagram. Kendall Jenner y compte plus de 128 millions de followers. Elle les régale avec un nouveau selfie d'elle en lingerie.

À cause du coronavirus et du confinement, l'industrie de la mode est à l'arrêt. Kendall Jenner est privée de séances photo, mais entretient ses réflexes et pose dans sa chambre. Le top model de 24 ans y a improvisé un shooting ultrasexy avant de partager le résultat sur Instagram.

Allongée sur un lit en simple body en dentelle noire transparente, Kendall adresse à ses abonnés un regard irrésistible. Elle écrit en légende : "Je me suis maquillée et tout."