Kylie et Kendall Jenner : Torrides aux Bahamas, elles font un défilé de bikinis

Kendall et Kylie Jenner sont deux des célébrités les plus suivies sur les réseaux sociaux. Elles doivent, en partie, leur popularité aux photos sexy qu'elles publient. Les bombes en ont partagé d'autres cette semaine, des images souvenirs de petites vacances aux Caraïbes, où elles ont paradé dans de torrides bikinis...

C'est aux Bahamas que Kendall et Kylie Jenner s'étaient envolées ! Les deux soeurs de 22 et 24 ans ont profité de leur voyage pour réaliser des shootings torrides, dont elles ont posté le résultat sur Instagram. Kylie, qui compte près de 165 millions de followers, a notamment publié une photo de Kendall et elle en maillot sur une plage.

Assise sur le sable et vêtue d'un maillot mettant en valeur son joli postérieur, Kylie adresse un regard brûlant aux internautes. "Rise and fucking shine", écrit-elle en légende, une référence à une chanson baptisée Rise and Shine qu'elle chante à sa fille Stormi (2 ans) et qui lui avait valu de nombreuses moqueries.

Sur d'autres images, Kylie et Kendall posent sur un perron, habillées d'une robe et d'un bikini Louisa Ballou. Cette fois, Kendall tourne le dos aux abonnés, pour leur plus grand bonheur !