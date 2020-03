Kylie Jenner s'exhibe en petit bikini : folles vacances entre filles

Alors que nous devons faire face aux températures glaciales et aux pluies diluviennes sur la capitale, Kylie Jenner en a décidé tout autrement. Pas question de se laisser aller et de céder à la morosité ambiante pour la créatrice de des soins Kylie Skin. La maman de Stormi s'est envolée dans une destination exotique avec sa copine Stassie Karanikolaou et sa fille de deux ans. Selon le Dailymail, elles seraient parties entre filles aux Bahamas. En story Instagram, la petite soeur de Kim Kardashian a partagé ses journées plage et bronzette avec ses abonnés.