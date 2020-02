Kendall Jenner, Emily Ratajkowski, Bella Hadid : Les bombes du défilé Versace

Elles étaient toutes présentes ! Jusqu'au lundi 24 février, la ville de Milan en Italie est en ébullition à l'occasion de la Fashion Week automne-hiver 2020-2021. Et pour le défilé Versace du vendredi 21, toutes les plus grandes supermodels de l'époque étaient présentes sur le runway mais aussi au premier rang, en front row. Les chanceux présents ont donc pu voir défiler Kendall Jenner et Kaia Gerber, mais également Stella Maxwell, Natasha Poly, Anja Rubik, les soeurs Gigi et Bella Hadid et la sensuelle Irina Shayk. Au menu de la collection, beaucoup de noir mais aussi des mini robes, dont une métallisée qui a fait sensation sur Kendall Jenner, qui avait l'honneur de clôturer le défilé.

Du beau monde avait également fait le déplacement pour découvrir la prochaine collection et soutenir la mythique Donatella Versace. Au premier rang les photographes s'en sont donné à coeur joie avec Emily Ratajkowski, venue sans son mari, Barbara Palvin, également en solo et le mannequin homme star Jon Kortajarena.