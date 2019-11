Stella Maxwell : Harcelée et menacée de viol, la justice intervient

Cambriolage, harcèlement, piratage de données personnelles... Les stars sont exposées à de graves dangers. Stella Maxwell en a fait la triste expérience. Le top model a eu recours à la justice pour la protéger d'un homme qui l'avait menacée de viol.

L'info est signée TMZ ! Le site américain révèle que Ruben Velazquez fait l'objet d'une ordonnance restrictive, lui interdisant tout contact avec Stella Maxwell pour une durée de 5 ans. L'homme harcelait le mannequin de 29 ans et lui a adressé des messages menaçants sur Instagram.

Il lui aurait notamment écrit "On va b***** Stella", "Je te trouverai et te laisserai en chaise roulante", puis "Je pense à mettre le feu à ta maison". Ruben Velazquez connaissait l'adresse de Stella Maxwell et lui aurait également envoyé des photos de son domicile, qu'il aurait prises lui-même.