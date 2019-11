Liam Payne : En boxer, au lit avec l'ex de Kristen Stewart

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont en contact direct avec leurs fans. Ceux de Liam Payne sont en transe ; le chanteur pose en boxer, et en compagnie d'une bombe, pour une nouvelle campagne publicitaire.

Liam Payne compte plus de 18 millions d'abonnés sur Instagram. Il y a publié les images de sa campagne pour Hugo, nom de la ligne masculine de la marque Hugo Boss. L'ex-membre du groupe One Direction prête son visage (et son corps !) à une nouvelle collection de sous-vêtements et en porte les pièces sur une série photo et dans une vidéo signées du duo Mert et Marcus composé de Mert Alas et Marcus Piggott.

Liam Payne pose au côté du top model Stella Maxwell. L'ex-petite amie de l'actrice Kristen Stewart apparaît entièrement nue sur un des clichés.