Liam Payne : Soirée romantique et baisers à sa chérie Maya Hendry

En juillet 2018, après plusieurs mois de rumeurs, Cheryl Cole et Liam Payne annonçaient leur séparation. Les anciens amants, qui ont eu le petit Bear (né en mars 2017), ont gardé des relations cordiales pour le bien de leur fils. Désormais, l'ex-chanteur des One Direction roucoule avec une autre femme.

C'est avec la jolie brune Maya Henry que Liam Payne est aujourd'hui en couple. Les amoureux se sont offert une sortie au restaurant A.O.K, dans le quartier de Marylebone, à Londres, le 27 septembre 2019. Depuis la rue, les tourtereaux étaient visibles à travers les baies vitrées et on a pu constater que la soirée se passait très bien : câlins, baisers, rires... Entre eux, l'alchimie est bien présente.

Depuis qu'ils sortent ensemble, Liam Payne (26 ans) et Maya Henry (18 ans) multiplient les sorties. Le 29 septembre, ils ont participé main dans la main à la soirée Escada x Rita Ora pendant la Fashion Week de Paris. Le 2 octobre, ils sont allés dîner en tête à tête au restaurant Nobu dans le chic quartier londonien de Mayfair (avec une fortune estimée à 60 millions de dollars, le beau gosse peut bien l'inviter dans les meilleurs restaurants!). Et le 8 octobre, ils ont partagé un nouveau repas au restaurant de l'hôtel cinq étoiles Chiltern Firehouse et n'ont quitté l'établissement que vers 1h du matin...

L'interprète de Strip That Down est fou amoureux de sa belle et, sur Instagram, il a posté une photo d'eux deux avec le message suivant : "Parfois, je ne reconnais pas ce garçon qui a l'air si heureux. Je suis content que tu parviennes à le ramener à la vie. Merci Maya de toujours faire naître cet immense sourire sur mon visage, malgré tout le stress que je peux vivre. Tu me fais réaliser à quel point ma vie peut-être est parfaite."