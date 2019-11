Iggy Azalea cambriolée : la rappeuse était présente et seule lors de l'intrusion

L'actrice Clotilde Courau, la chanteuse Julie Zenatti, les footballeurs Thiago Silva et Eric-Maxim Choupo-Moting... De nombreuses stars ont été victimes de cambriolages. Iggy Azalea et Playboi Carti ajoutent leurs noms à cette triste liste. Plus de 300 000 euros de bijoux ont été dérobés au domicile du couple.

Le site américain TMZ.com révèle qu'un cambrioleur a pénétré au domicile d'Iggy Azalea et Playboi Carti, une maison louée dans le quartier huppé de Buckhead, à Atlanta (État de Géorgie). Le crime a été commis le dimanche 17 novembre 2019. Son auteur, qui apparaît sur une vidéo d'une caméra de surveillance, est parti avec plusieurs biens de valeur, essentiellement des bijoux, pour une valeur totale de 366 000 dollars (un peu plus de 332 000 euros).

Iggy Azalea était présente, seule, lors du cambriolage. La rappeuse de 29 ans a confié à la police avoir entendu des pas dans sa maison mais n'a pas soupçonné qu'un cambrioleur était entré chez elle.