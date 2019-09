Julie Zenatti : Son jeune fils face à des cambrioleurs, elle sort du silence

Plus de peur que de mal. Alors que son domicile du 10e arrondissement de Paris, situé en rez-de-chaussée, a été visité par des cambrioleurs dans la nuit du samedi 31 août au dimanche 1er septembre, Julie Zenatti a eu une belle frayeur, car son fils Elias (2 ans) est tombé sur les malfrats selon France Bleu Paris. Elle a depuis pris la parole.

Rentrée d'un séjour au Japon, Julie Zenatti était heureuse à l'idée d'entamer la promotion de son entêtant nouveau single intitulé Tout est plus pop. Une promo commencée sur les chapeaux de roues puisqu'elle a affronté quelques haters sur les réseaux sociaux. Dans la foulée, la star de 38 ans se faisait cambrioler. Heureusement, elle n'a perdu dans l'affaire qu'un ordinateur, mais celui-ci, toujours à en croire les informations de nos confrères, contenait des informations sur des personnalités médiatiques et politiques...

Sur sa page Facebook, mercredi 4 septembre, l'ancienne interprète de Fleur-de-Lys dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris a posté un message pour réagir à ce cambriolage. "Bonjour à tous. Malgré ma mésaventure de ce week-end, ma foi en l'humanité reste grandissante, je suis vraiment touchée par vos nombreux messages. Désormais certains de mes souvenirs ne sont plus que dans ma tête, mais on va tous très bien... Merci d'être la", a-t-elle commenté en légende d'une photo représentant son fils, de dos.

Julie Zenatti est la maman d'Elias et Ava (8 ans), nés de son mariage avec le comédien Benjamin Bellecour. Récemment interrogée par Purepeople.com, la sympathique chanteuse avait évoqué sa première grossesse, dévoilant sa grande gourmandise... "Comme je suis très gourmande, je suis vraiment faite pour être ronde en vrai.(...) Je mentais à mon gynéco quand je montais sur la balance. Je lui disais : 'Non, non, ne regardez pas je vais vous dire. Je disais c'est bon +8.' À la fin, en vrai, j'étais à plus 27 kilos. Et mon bébé, ma fille, elle pesait 2,4 kilos", nous a-t-elle confié.