Julie Zenatti cambriolée : son fils tombe nez à nez avec les voleurs

Rentrée de son voyage au Japon, la chanteuse Julie Zenatti était contente de retrouver son appartement parisien et de se lancer dans la promotion de son entêtant nouveau single intitulé Tout est plus pop. Mais la joie a été de courte durée puisqu'elle a été victime d'un cambriolage.

C'est France Bleu Paris qui relate la mésaventure. Selon le site de la radio, "deux personnes ont cambriolé le domicile parisien de la chanteuse dans la nuit de samedi à dimanche", soit entre le 31 août et le 1er septembre. Le fils de Julie Zenatti, le petit Elias (2 ans), aurait vu les cambrioleurs s'emparer de son ordinateur portable ! Quelle panique... La chanteuse, présente au moment des faits avec également sa fille Ava (8 ans), habite au rez-de-chaussée d'un immeuble situé dans le 10e arrondissement de la capitale. On ignore en revanche si son mari, le comédien Benjamin Bellecour, était présent.

Ce vol est jugé sensible puisque "l'ordinateur volé contient les coordonnées de nombreuses personnalités politiques et artistiques". Une enquête a par conséquent été ouverte. Les deux cambrioleurs sont actuellement recherchés par la police...

À 38 ans, l'ancienne interprète de Fleur-de-Lys dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris est ces derniers jours de retour dans un registre plus dansant après le succès du projet Méditerranéennes. Avec le titre Tout est plus pop, Julie Zenatti met de côté les ballades sans pour autant dérouter totalement ses fans. "Je ne voulais pas un déguisement. Je voulais un truc qui me ressemble. Et puis, finalement, pour ceux qui me connaissent et me voient sur scène, cette énergie-là, elle existe déjà. Alors c'est vrai que, en disque ou à la télé, on ne connaît pas vraiment ça de moi, mais voilà, ça y est j'enlève tous les filtres, c'est parti !", a-t-elle précisé au micro de Purepeople.com.

Thomas Montet