Julie Zenatti (Tout est plus pop) : "J'enlève tous les filtres, c'est parti"

Elle ne pouvait faire début de promo plus tonitruant. Julie Zenatti a fait sensation sur les réseaux sociaux en répondant avec aplomb à un internaute qui critique son nouveau single, Tout est plus pop. La chanteuse de 38 ans revient effectivement avec un registre plus dansant que ce qu'elle a l'habitude de proposer. Elle s'en est ouverte à Purepeople.com.

Concernant les quelques esprits chagrins qui estiment qu'elle ferait mieux de rester dans sa case, c'est-à-dire celle d'une chanteuse à voix de ballades larmoyantes, Julie Zenatti oppose un veto ferme. "Déjà, je ne peux pas plaire à tout le monde, sinon ça ne ferait pas vingt-deux ans que je fais ça. Si je devais m'arrêter à chaque critique, je ne m'en sortirais pas, je pense que je serais au fond de mon lit en dépression ou que je ferais autre chose pour ne pas être jugée, regardée. (...) Ce qui me fait sourire, c'est que c'est juste une incompréhension générationnelle. Tout ça est parti probablement d'un jeune homme qui doit avoir la moitié de mon âge, donc, forcément, pour lui, quand on parle de pop, il pense à Katy Perry. Mais moi, je pense à France Gall", a-t-elle confié.

L'ex-interprète de Fleur-de-Lys dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris confirme que la regrettée chanteuse a bercé sa jeunesse, tout comme Michel Berger, et cela se ressent dans Tout est plus pop.

Consciente qu'elle n'est pas une chanteuse de dancefloor et animée par ses propres influences pop, Julie Zenatti a fait en sorte de trouver un juste équilibre. "Je ne voulais pas un déguisement. Je voulais un truc qui me ressemble. Et puis, finalement, pour ceux qui me connaissent et me voient sur scène, cette énergie-là, elle existe déjà. Alors c'est vrai que, en disque ou à la télé, on ne connaît pas vraiment ça de moi, mais voilà, ça y est j'enlève tous les filtres, c'est parti !", a-t-elle ajouté. Surtout, sa fille Ava (8 ans) a beaucoup aimé sa chanson. Est-ce que ce n'est pas tout ce qui compte ?