"J'avais très très peur" : Julie Zenatti maman, sa 2e grossesse a été un enfer de culpabilité

Devenir mère est une étape incroyable, qui comporte son lot de bonheur mais aussi son lot de peurs, de craintes, de frustrations. En couple avec Benjamin Bellecour depuis bien longtemps, Julie Zenatti est devenue maman, d'abord, d'une petite Ava qui a désormais 11 ans, puis d'un petit garçon. Quand elle est tombée enceinte de son deuxième enfant - Elias, qui a aujourd'hui 5 ans -, la chanteuse s'est retrouvée coincée dans une spirale de culpabilité vis-à-vis de son aînée.

J'ai vécu cette grossesse par rapport à elle

"Avec ma fille, mon mari était parti en tournage quand elle était toute petite, explique Julie Zenatti dans l'émission Ca commence aujourd'hui, le 6 décembre 2022. Donc j'ai développé vraiment un rapport fusionnel. J'ai appris à la connaître. Je l'emmenais partout avec moi, dès que j'ai recommencé à travailler je l'amenais... Je ne voulais pas la quitter et c'était mon porte-bonheur, ma joie. Quand mon fils est arrivé, je me suis un peu fermée. J'avais très très peur que ma fille le vive mal. Alors qu'elle avait déjà 6 ans, que c'est elle qui disait 'Je veux un frère, je veux une soeur'... Je me souviens que pendant toute la grossesse je me suis dit : 'C'est génial, elle ne sera pas seule'. En fait, je pense que j'ai construit et vécu cette grossesse comme ça, par rapport à elle".

Effrayée à l'idée de devoir "partager" son coeur en deux, avec l'arrivée d'Elias, Julie Zenatti a constaté que tout ceci était infondé après un petit temps d'adaptation. Avant tout ceci, l'artiste avait vécu une épreuve bien plus difficile puisqu'elle avait été victime d'une fausse couche, comme elle le révélait récemment au magazine Closer. "J'ai perdu un bébé, assurait-elle. À l'époque, j'ai préféré me concentrer sur la naissance de mon fils... Mais il n'est pas un pansement qui efface la tristesse. Beaucoup de femmes livrent un vrai combat dans leur parcours de procréation. Je ne trouve pas cela impudique d'en parler. Je crois juste qu'il faut veiller à ne pas banaliser cette atteinte qui laisse des traces, marque la chair, le corps." En couple avec Patrick Fiori pendant 7 ans, Julie Zenatti a donc fini par trouver son équilibre, sentimental et familial, avec un autre...