Julie Zenatti en couple avec Patrick Fiori pendant 7 ans : elle évoque leur histoire d'amour...

Cette rentrée des classes est l'occasion, pour elle, de chanter plus que de raison. Le 17 octobre 2022, Julie Zenatti retrouvera Amir, Marc Lavoine, Slimane, Tayc ou encore Charlie Winston sur la scène de L'Olympia de Paris pour le concert Leurs voix pour l'espoir. Depuis la création de l'évènement, en 2011, elle joint systématiquement ses forces à celles de ses camarades, et cette nouvelle édition est un peu spéciale : outre le fait de venir en aide à la Fondation ARCAD et à la recherche médicale, comme chaque année, cette session est dédiée à la mémoire de Daniel Lévi.

Le 5 février 2023, le public la retrouvera à L'Européen, pour le jour de ses 42 ans, avec Des chansons, des souvenirs et des amis. Une joie quand on sait que la France découvrait le talent de Julie Zenatti, il y a bien longtemps, sous les traits de l'inoubliable Fleur de lys. "C'est une fierté, se souvient-elle dans les colonnes du magazine Closer. L'engouement suscité par le succès populaire de Notre-Dame de Paris a été phénoménal. Quelle joie de commencer ma carrière ainsi !"

Nous sommes tous les deux très heureux, c'est l'essentiel

Bien sûr, son expérience dans la comédie musicale la plus populaire du pays n'a pas été que l'occasion d'apprendre les ficelles du métier - ni de se payer quelques gros coups de gueule. Julie Zenatti avait eu l'occasion de croiser Patrick Fiori, qui incarnait alors le charmant Phoebus, et avait partagé avec lui une relation qui a duré 7 ans. "Il n'y a que Closer qui s'en souvient, plaisante-t-elle. Nous sommes tous les deux très heureux, c'est l'essentiel." De l'eau a effectivement coulé sous les ponts. Julie Zenatti est en couple depuis bien longtemps avec Benjamin Bellecour, qu'elle a épousé en février 2016 après 7 ans de vie commune. Ils ont, ensemble, eu deux enfants : Ava 11 ans et Elias 5 ans. Quant à son ex, il a également refait sa vie. Il est marié à Ariane Quatrefages depuis juin 2008 et a, lui aussi, eu deux enfants...

Retrouvez l'interview intégrale de Julie Zenatti dans le magazine Closer, n°905, du 14 octobre 2022.