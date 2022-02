Julie Zenatti : Son mari est devenu "la maman" de leur fils le temps de quelques mois...

Alors qu'elle a entamé les représentations de son Pop Tour, pour défendre sur scène son dernier album Refaire danser les fleurs, la chanteuse Julie Zenatti risque de ne pas être à la maison à plusieurs reprises. Mais l'ex-Fleur-de-Lys de la comédie musicale Notre-Dame de Paris peut compter sur son mari Benjamin Bellecour pour prendre le relais avec les enfants qu'elle s'absente.

Interrogée par Nous Deux, la chanteuse aujourd'hui âgée de 40 ans a évoqué le couple qu'elle forme avec son amoureux, rencontré du temps du lycée ; à l'époque, il avait essayé plein de fois de la "pécho" avait-il dévoilé précédemment. "On prend beaucoup de temps pour nous deux en dehors de notre cellule familiale. Nous sommes des amoureux, des amis... Notre grand truc, c'est de nous dire que nous sommes une équipe. On ne s'aime pas tous les jours en même temps, de la même façon, et c'est normal", confie Julie Zenatti.

La chanteuse a ensuite expliqué comment elle s'organise avec son mari Benjamin pour mener de front vie professionnelle et vie privée. "Il y en a toujours un des deux qui reste. On a chacun nos moments. A la naissance de mon fils, j'étais en tournée, très peu là. Mon mari est devenu sa 'maman' pendant ses huit premiers mois. En fait, nous sommes un couple 'non genré'. Nous sommes à la fois papa et maman à tour de rôle. Pour l'instant, ça fonctionne, nos enfants sont normaux", a ajouté l'interprète des tubes Si je m'en sors et La vie fait ce qu'elle veut.

Julie Zenatti et son mari sont devenus les parents de deux enfants : Ava (née en janvier 2011) et Elias (né en septembre 2017). Depuis qu'ils ont accueilli des enfants, les choses ont évidemment changé dans leur couple mais la chanteuse se veut sereine sur leur avenir. "Nous avons dû inventer notre couple avec notre fille, en se disant que le quotidien pouvait être rassurant, ennuyeux aussi, donc qu'il fallait en réinventer les codes. Nous pensons pouvoir rester ensemble toute notre vie", jure-t-elle.

