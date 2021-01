Julie Zenatti et son mari Benjamin Bellecour n'ont pas toujours envie de se voir

Interviewée par les journalistes de Nice Matin dans le cadre de la sortie de son single Paisiblement fou, Julie Zenatti a confié les secrets de son couple qui dure depuis de nombreuses années, avec Benjamin Bellecour. Suite à leur rencontre dans les années 1990, Julie a d'abord construit une belle amitié avec celui qui partage désormais sa vie. Parents d'Ava (née en 2011) et d'Elias (né en 2017), Julie et Benjamin partagent une relation des plus simples et savent s'accorder du temps loin l'un de l'autre.

"Au bout d'un moment, on voit les choses de manière beaucoup moins enfantine. Tout n'est pas tout rose ou tout noir. Le couple, c'est comme une amitié, ça se nourrit. Certains jours, avec mon mari, on a pas envie de se voir, c'est comme ça. Ce n'est pas pour autant que le lendemain, on ne s'aime pas passionnément", révèle la chanteuse de 39 ans.

En décembre 2020, l'interprète des titres Les Amis et Si je m'en sors dévoilait également à Purebreak comment elle avait su gérer le confinement avec ses enfants et avec son mari. "J'ai la chance d'avoir des enfants qui sont relativement cool, d'avoir un chez-moi agréable, donc pour le moment, je ne pète pas trop les plombs. Je remercie quand même régulièrement la Pat'patrouille d'exister" expliquait l'artiste avec humour.