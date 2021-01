Julie Zenatti : Rare photo avec sa fille et tendre message pour ses 10 ans

Julie Zenatti commence la nouvelle année sur une jolie note, histoire d'oublier un peu la crise sanitaire et toutes les contraintes qu'elle implique pour les artistes. La star était ravie d'avoir une occasion de faire la fête, de s'aérer l'esprit et de penser à des belles choses puisqu'elle a fêté les 10 ans de sa fille.

Mercredi 13 janvier 2021, Julie Zenatti a posté une rare photo d'elle avec sa fille Ava sur son compte Instagram suivi par 51 000 abonnés. En légende de ce craquant cliché, elle écrit : "Mon petit bouchon ... dans quelques heures tu seras là... 10 ans déjà, tellement fière de toi nous sommes... Je dépose ça ici comme un souvenir sur lequel tu tomberas ado et qui te fera peut-être sourire quand ta mère te saoulera ! Bon anniversaire ma fille." Ses fans ont inondé la section commentaires de jolis messages d'anniversaire et d'une flopée d'émojis festifs. Ava est le fruit de son mariage avec Benjamin Bellecour.

Interrogée par Purepeople lors de la sortie de son titre Tout est plus pop, Julie Zenatti avait fait quelques intimes confidences sur sa vie de maman, notamment sur sa première grossesse. "J'adorais être enceinte. Comme je suis très gourmande, je suis vraiment faite pour être ronde en vrai.(...) Je mentais à mon gynéco quand je montais sur la balance. Je lui disais : 'Non, non, ne regardez pas je vais vous dire. Je disais c'est bon +8.' À la fin, en vrai, j'étais à plus 27 kilos. Et mon bébé, ma fille, elle pesait 2,4 kilos", avait-elle confié.

Avec son époux, l'interprète des tubes Si je m'en sors et La vie fait ce qu'elle veut est aussi la maman d'un petit garçon prénommé Elias, né en septembre 2017. Un garçonnet d'ailleurs tombé nez à nez sur des cambrioleurs à leur domicile parisien, à la grande frayeur de la chanteuse !

Côté musique, les fans de Julie Zenatti pourront la retrouver dans les bacs dès le 22 janvier avec son nouvel album intitulé Refaire danser les fleurs.