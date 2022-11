"Je la rejetais" : Julie Zenatti et Hélène Ségara, leur amitié a très mal commencé !

Entre Julie Zenatti et Hélène Ségara, c'est une très belle histoire d'amitié qui dure depuis presque vingt-cinq ans. Les deux artistes ont partagé la scène de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, aux côtés de Garou et de Patrick Fiori entre autres. Si le spectacle s'est arrêté et que chacun a poursuivi sa voie dans la chanson en mode solo, les liens sont restés indéfectibles entre tous les artistes. Cela s'est vu en 2011, lors du concert hommage organisé en l'honneur de la comédie musicale. Tous s'étaient réunis au palais omnisports de Bercy. Un événement au cours duquel l'osmose entre les chanteurs était toujours palpable.

Onze ans plus tard, rien n'a bougé. Les stars de Notre-Dame de Paris ont peut-être passé le flambeau à la jeune génération. En ce moment même, de nouvelles têtes entonnent les morceaux si iconiques pour un grand retour jusqu'au 3 décembre au palais des Congrès de Paris. De quoi donner un peu de baume au coeur des fans et des anciens de la troupe dont Julie Zenatti, invitée ce vendredi 25 novembre sur la plateau de Télématin.

Je ne me sentais pas à l'aise

A l'occasion de son 42e anniversaire qu'elle célèbrera le 5 février prochain, Julie Zenatti a créé une tournée événement, Des chansons, des souvenirs et des amis. Un beau projet qu'elle a évoqué dans l'émission avec Damien Thévenot et dans lequel sa grande amie Hélène Ségara devrait passer une tête. Cette dernière lui a d'ailleurs fait passer un joli message vidéo pour l'occasion : "Coucou ma petite Julie, je voulais te faire un petit bisou dans cette émission pour te dire que je pense à toi. Ça fait plus de vingt ans que l'on se connaît, tu es devenue, malgré toutes les choses que nous avons vécues, une complice." Et c'était pourtant loin d'être ce qu'elles attendaient toutes les deux au départ.

Entre les deux chanteuses, les débuts ont été capricieux. En cause ? Une différence d'âge notable à un moment charnière de la vie de Julie Zenatti, âgée de dix ans de moins qu'Hélène Ségara : "C'est vrai qu'avec Hélène, on a mis du temps à se trouver, a-t-elle admis sur France 2. Quand je suis arrivée, j'étais une ado, Hélène, c'était déjà une femme et moi je rejetais un peu les adultes parce que je ne me sentais pas à l'aise dans ce monde-là." L'attente et les efforts valaient finalement le coup : "Quand on s'est trouvé, ensuite on ne s'est pas lâché. C'est quelqu'un d'extrêmement fidèle et que j'aime beaucoup." De la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas. Force est de constater que ça fonctionne aussi pour l'amitié !