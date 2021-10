Télématin, Thomas Sotto remplacé par Damien Thévenot : la raison dévoilée

Comme tous les matins, les téléspectateurs de France 2 avaient rendez-vous devant Télématin pour suivre l'actualité de cette journée du 28 octobre 2021. Leurs habitudes ont toutefois été chamboulées lorsqu'ils ont découvert que l'animatrice Julia Vignali n'était pas accompagnée de son partenaire à l'écran, Thomas Sotto. En effet, la compagne de Kad Merad a cette fois-ci présenté l'émission avec Damien Thévenot, que l'on retrouve habituellement aux commandes du vendredi au dimanche en duo avec Maya Lauqué.

Un changement qui a apparemment perturbé Julia Vignali. "Bonjour Damien ! Bonjour à tous ! Bienvenue devant votre Télématin. Nous sommes bien le jeudi 28 septembre...", s'est-elle trompée avant d'être reprise par son complice : "Octobre ! Mais ça passe à une vitesse ! On est bientôt à Noël !". "Oh merci, merci ! C'est fou ça. Ça commence bien...", a ensuite répliqué Julia Vignali embarrassée, mais en même temps amusée. Plus sérieusement, elle a pris soin d'expliquer les raisons de l'absence de Thomas Sotto. "Thomas Sotto, lui, sera aux commandes du 20 heures. C'est pour ça que j'ai la chance d'avoir à mes côtés notre Damien Thévenot national pour m'aider pendant ces trois heures de direct", apprend-t-on.

Car oui, avant de reprendre les rênes de Télématin, Thomas Sotto était le joker de Laurent Delahousse sur France 2 depuis 2017. Un rôle qu'il continue donc d'assurer pendant les vacances de son confrère comme celles de la Toussaint.

Rappelons que Thomas Sotto et Julia Vignali assurent la matinale de France 2 depuis la rentrée au mois de septembre. Une matinale qu'ils se partagent avec Damien Thévenot et Maya Lauqué. Ces nouveautés ont été mises en place après la grosse crise interne qui a éclaté au sein de la rédaction de Télématin.