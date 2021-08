Maya Lauqué tatouée à "des endroits connus d'elle seule" : l'animatrice intrigue

On le sait depuis plusieurs années maintenant, on ne compte plus les personnalités adeptes des tatouages. On ne se doutait toutefois pas que Maya Lauqué y avait elle aussi succombé. Ce samedi 28 août, alors qu'elle présentait Télématin sur France 2 avec son acolyte Damien Thévenot, l'animatrice a avoué être marquée à l'encre à plusieurs endroits.

En effet, alors qu'elle recevait sur le plateau sa chroniqueuse beauté Laurence Dorlhac, venue justement évoquer le thème du tatouage, Maya Lauqué s'est timidement confiée sur ceux qu'elle possède. "J'en ai de tout petits à des endroits où on ne les voit pas, ou quasiment pas", a-t-elle déclaré. L'un de ses tatouages se trouve notamment sur le pied, le seul "qui se voit un peu". Une précision qui a poussé Laurence Dorlhac à rebondir : "Les femmes sont souvent plus tatouées que les hommes. Les femmes préfèrent les petits tatouages discrets dans des endroits connus d'elles seules ou de peu. Et les hommes, des grands très visibles."

Rappelons qu'il s'agit du premier week-end de la rentrée de Télématin pour Maya Lauqué et Damien Thévenot. Après un grand remaniement en interne, l'émission a revu toute sa mécanique. Du lundi au jeudi, Julia Vignali et Thomas Sotto se trouvent aux commandes de la matinale. Le bilan de cette rentrée est plutôt prometteur avec en moyenne près de 800 000 téléspectateurs, pour une part d'audience de 27,7% sur les individus de 4 ans et plus selon Médiamétrie. À titre de comparaison, Laurent Bignolas n'avait réuni que 673 000 personnes, soit 25,1% du public, au même moment l'année dernière.