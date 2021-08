Julia Vignali et Kad Merad, soirée arrosée avec Thomas Sotto : "Nous avons fini la bouteille !"

La rentrée n'est plus très loin de sonner ! Lundi 23 août 2021, les téléspectateurs ont même déjà rendez-vous avec Thomas Sotto et Julia Vignali dans Télématin. Ensemble, ils reprennent les rênes de la matinale culte de France 2 après qu'elle ait rencontré de lourds problèmes en interne tout au long de l'année. Et d'après les récents dires de Thomas Sotto, ils n'ont eu aucun mal à se préparer à partager l'antenne. Le duo a même fait connaissance en privé au domicile de Julia Vignali lors d'une soirée plutôt arrosée en compagnie de son compagnon Kad Merad.

"Oui. Et je confirme que nous avons fini la bouteille ! Ça a 'matché' tout de suite. Je crois à la vérité des rapports humains", a révélé le journaliste lors d'une interview pour Télé Loisirs parue ce vendredi 20 août 2021.

Après cette entrée en matière, Thomas Sotto et Julia Vignali ont créé une belle complicité. Ainsi, aucune tension entre eux n'est à prévoir sur le plateau de Télématin. "Il n'y aura pas un 'monsieur journaliste' et une 'madame animatrice'. Nous serons tous les deux 'hybrides'. Rien n'est figé, il n'y a pas de carcan. On se parle quand on a quelque chose à dire. D'ailleurs, nous avons décidé de nous passer de prompteur", a-t-il assuré.

Thomas Sotto et Julia Vignali couvriront l'actualité chaque semaine du lundi au jeudi. Et du vendredi au dimanche, ce sont Maya Lauqué et Damien Thévenot qui prendront la relève. Thomas Sotto promet par ailleurs que l'ADN du programme sera conservé avec tout de même quelques améliorations. "On ne part pas de rien. Si on tournait le dos à son passé, on se planterait. Ce patrimoine, il faut le préserver, le soigner, et parfois aussi le remettre en phase avec son époque", a-t-il confié sur le sujet à nos confrères.