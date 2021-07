Laurent Bignolas ému pour ses adieux dans Télématin : "C'est très compliqué"

Ce vendredi 2 juillet 2021 était une matinée particulière pour Laurent Bignolas. Le présentateur de 59 ans était aux commandes de son dernier numéro de Télématin, après quatre ans de bons et loyaux services. Pour l'occasion, son équipe lui a réservé une surprise qui l'a beaucoup émue.

Peu de temps avant de rendre l'antenne, Carinne Teyssandier a prévu un magnéto un peu spécial pour Laurent Bignolas. Le navigateur Eric Bellion, l'écrivain et aventurier Patrice Franceschi, le navigateur Jean Le Cam, le comédien Charles Berling, l'écrivain et voyageur Alexandre Poussin, la navigatrice Isabelle Autissier ou la dessinatrice Coco lui ont enregistré une petite vidéo afin de lui souhaiter de belles nouvelles aventures. De quoi beaucoup émouvoir le présentateur. Toute l'équipe s'est en plus réunie sur le plateau pour l'applaudir. "C'est compliqué. C'est très compliqué", a-t-il lancé. Laurent Bignolas a ensuite souhaité rendre hommage "aux gens de l'ombre".

"C'était un bonheur de travailler avec les uns et les autres. Que ce soit devant la machine à café, au bureau ou sur ce plateau. Rien qu'avec des amis, je crois en tous les cas. C'est un tiraillement, un déchirement, de quitter son lit le matin vers 3h30. Mais quel bonheur dix minutes après de savoir qu'on va vous retrouver", a poursuivi Laurent Bignolas avant de découvrir un dessin de Plantu qui lui était destiné. "Je ne vous oublierai jamais, avec tout autant de tendresse, comme tous ceux qui ont envoyé des petits messages. (...) Ce que j'ai adoré cette année, qui a été difficile pour tout le monde, je pense à vous ceux qui regardez Télématin, c'est toutes ces idées que vous aviez, toutes les initiatives que vous avez pu prendre, tous ces messages que vous nous avez fait passer. (...) N'oubliez pas, Télématin ne s'arrête jamais. Et quand il s'arrête c'est pour repartir de plus belle", a-t-il conclu sous les applaudissements.

La saison prochaine, ce sont des duos que les téléspectateurs retrouveront. Laurent Bignolas sera remplacé par Julia Vignali et Thomas Sotto du lundi au jeudi et par Maya Lauqué et Damien Thévenot du vendredi au dimanche.