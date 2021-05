Laurent Bignolas renvoyé de Télématin : on connaît l'identité de ses célèbres remplaçants !

Changement de décor pour Télématin. Ou plutôt de visage ! Alors que le départ de Laurent Bignolas a été officialisé au mois de mars 2021, le journal Le Parisien dévoile finalement l'identité de la relève. Il ne s'agira pas d'une personne mais bien de deux : Julia Vignali et Thomas Sotto. Une information qui n'avait pas filtré en interne jusque-là tant elle était confidentielle, et tant les principaux intéressés étaient restés discrets. "Ce n'est, pour le moment, pas dans mes projets" avait même assuré l'ancienne présentatrice du Meilleur Pâtissier à Télé Magazine, alors que son nom circulait dans les couloirs depuis belle lurette. Il faut croire que l'heure est venue.

Julia Vignali est d'ailleurs pas mal occupée, en dehors de son poste à la télévision. Elle finalise l'écriture d'un long-métrage que son époux, Kad Mérad, réalisera et interprètera, et travaille sur une série qui prendra place dans le milieu agricole. Elle rejoindra, en sus, l'équipe de Télématin dans la nouvelle formule du show pour sa rentrée prochaine. Thomas Sotto et sa consoeur ne seront d'ailleurs pas les seuls à prendre la parole sur France 2. Le week-end, c'est Damien Thévenot, joker historique du programme depuis 1999, et Maya Lauqué, qui se chargeront de faire le job.

Je partirai avec le sourire

France 2 a créé la surprise en prenant la décision de retirer Laurent Bignolas de la présentation de Télématin. Lui-même semblait surpris quand il était interrogé à ce propos, par les journalistes du Parisien, au début du mois de mars dernier. "Si je dois arrêter, ça sera un peu brutal, expliquait l'animateur de 59 ans, en poste depuis quatre ans. Mais je peux très bien le comprendre. Peut-être que j'ai scié la branche sur laquelle j'étais assise ? Je me suis souvent remis en question. Déjà, quand on m'a demandé de succéder à William Leymergie, je leur ai dit : 'Vous êtes sûrs, je suis la bonne personne ?' Aucune place ne nous appartient. Il y aura toujours quelqu'un pour nous remplacer. J'ai eu l'impression de rendre service. Je partirai avec le sourire." Il est temps de préparer ses zygomatiques...