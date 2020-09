Maya Lauqué la main dans le plâtre : sa chute improbable amuse ses fans

L'année 2020 est décidément une année à oublier pour Maya Lauqué. Et pour cause, en plus de l'épidémie de coronavirus à laquelle elle a été confrontée, comme tous les Français et le reste du monde, voilà qu'elle se retrouve dans une situation handicapante, un mois seulement après la rentrée. C'est en ce début de semaine que les téléspectateurs ont pu constater qu'elle s'était blessée à la main, lors d'un nouveau numéro de La Quotidienne (France 5). Après quoi, sur Instagram, elle ironisait sur le sujet. "Covid négatif mais positive au plâtre !", a-t-elle écrit, toujours de bonne humeur.

Mais alors qu'est-il arrivé à Maya Lauqué ? C'est la question que se sont posés en masse les internautes. Face à leur inquiétude, l'animatrice en a dit plus ce mardi 29 septembre 2020. "Le petit coeur de mon Lulu pour vous remercier de vos messages... c'est donc une fracture du métacarpe", a-t-écrit sur Instagram, sous une nouvelle photo de sa main blessée, dont le plâtre est effectivement décoré de la main de son fils aîné Lucien (5 ans). Elle a ensuite raconté les dessous de son accident, et ceux-ci sont... inattendus ! "J'aurais adoré vous dire que j'ai sauté en parachute ou même juste fait un footing... mais non. J'ai lamentablement glissé sur du raisin qui n'avait pas été nettoyé dans un magasin..."

De quoi faire sourire ses abonnés, bien que très compatissants à son égard. "Aïe ! Dangereux le raisin...", "Ça s'appelle une belle gamelle au vin", "Je m'en veux mais j'ai ri à votre explication", "Voila pourquoi je mange rarement des fruits !", commentent les plus malins quand d'autres vont jusqu'à lui conseiller de porter plainte contre le magasin.