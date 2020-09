La Quotidienne arrêtée à cause du Covid-19 : un invité testé positif

Alors que La Quotidienne avait fait sa rentrée depuis une dizaine de jours, l'émission de France 5 doit de nouveau être à l'arrêt. En cause ? L'un des invités de la semaine a été testé positif au coronavirus comme le dévoilent nos confrères du Parisien.

Mardi 15 septembre 2020, un invité de La Quotidienne a pris la décision d'aller réaliser un test PCR, car il ressentait les symptômes du Covid-19. Deux jours plus tard, les résultats sont tombés : il était positif. Très vite, l'équipe de l'émission a donc été mise au courant. Maya Lauqué, Thomas Isle et les autres personnes travaillant sur le plateau ont appris qu'ils devaient rester sept jours en isolement. "C'est la règle, on la respecte. Mais ce n'est vraiment pas de chance. On venait juste de reprendre. Ça nous coupe les jambes, là", a confié le présentateur de 39 ans. Malgré la situation, il s'est voulu rassurant puisque la production avait mis en place des mesures sanitaires afin de protéger tout le monde : "Heureusement, notre invité était à trois mètres de nous, poursuit le coprésentateur. Pour limiter les risques, on a déjà agrandi la table et pris un canapé plus long. Et depuis la rentrée, on ne croise personne dans les loges." En outre, le masque est également obligatoire pendant les répétitions.

Maya Lauqué, Thomas Isle et les autres membres de l'équipe de La Quotidienne devraient se faire tester en début de semaine prochaine. Si les résultats sont négatifs, les tournages pourront reprendre à partir du 28 septembre. En attendant, France 5 a prévu des rediffusions à partir de lundi prochain. Ce vendredi, les téléspectateurs auront tout de même le droit à un inédit, car l'émission du jour était déjà en boîte.

Pour l'heure, Thomas Isle et Maya Lauqué se portent bien et ont tenu à le faire savoir sur les réseaux sociaux afin de rassurer leurs fans. "Triste de ne pas être là lundi... On sera j'espère de retour en direct le lundi d'après !", a tweeté le compagnon de Carole Tolila. "Rassurez-vous, à ce jour toute l'équipe va bien ! On espère que notre invité va vite se remettre. Et en attendant, nous patientons prudemment. Prenez soin de vous...", a quant à elle écrit sa collègue.