Maya Lauqué maman : tendre photo de ses deux enfants qui ont bien grandi

Après un début d'année mouvementé et chamboulé par le confinement, Maya Lauqué peut enfin lever le pied ! Pour se ressourcer, l'animatrice a délaissé les plateaux télé, plus particulièrement celui de La Quotidienne, l'émission dédiée à la consommation diffusée tous les midis sur France 5, et qu'elle présente avec Thomas Isle.

Sur Instagram, jeudi 23 juillet 2020, après plusieurs semaines d'absence, celle qui a été victime de sexisme au cours de sa carrière a enfin donné de ses nouvelles par le biais d'une photo de ses deux enfants Jeanne (2 ans) et Lucien (5 ans). Sur le cliché, la fratrie apparaît complice de dos, main dans la main, sur la route du bonheur. "Amour infini", légende leur maman, attendrie. Jeanne et Lucien ont très vite fait sensation auprès des internautes, lesquels ont commenté en masse la publication. "Trop belle photo", "Adorables et comme ils ont grandi", "Les trésors", peut-on lire entre autres.

Leur belle complicité ne date pas d'hier, comme avait pu le confier Maya Lauqué lors d'une interview pour Télé-Loisirs en février 2019. "Nous pouvons faire toutes les grimaces du monde avec notre fille, essayer de la faire rire, cela ne fonctionne absolument pas. Mais si son frère entre dans la pièce, son visage s'illumine. Elle est folle de son frère et inversement. De son côté, notre fils lui donne à manger, lui parle... Il est très doux, bienveillant et protecteur avec elle. C'est très intéressant à observer. Le rôle de maman m'éclate ! Je le découvre et cela a été une révélation".

Le papa, le musicien Cyril Denis, est tout aussi gaga de ses deux merveilles. Pour Closer cette fois, sa moitié ne manquait pas d'éloges à son sujet : "C'est un super papa rockeur ! Il a joué pendant dix ans avec Louis Bertignac et, aujourd'hui, il tient une école de musique à Paris. Tous nos amis disent que nous formons un couple atypique, mais il a su faire sortir mon côté rock. Et je ne suis pas si douce et apaisée que l'on pourrait penser."