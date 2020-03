Maya Lauqué victime de sexisme : "Gestes déplacés, main au cul...", elle balance

On ne compte plus les femmes victimes de harcèlement dans le milieu de la télévision. Ce mercredi 25 mars 2020, nos confrères de Closer ont dévoilé leur récente interview de Maya Lauqué. L'animatrice de La Quotidienne y évoque sa propre expérience vis-à-vis du sexisme.

Celle qui a fait ses débuts chez Infosport en 2000 a indiqué : "En vingt ans de métier, ça arrive forcément, malheureusement. Des gestes déplacés de collègues, des regards dérangeants, une main aux fesses..." Mais loin de se laisser faire, la jolie blonde de 41 ans n'a jamais manqué d'audace pour riposter, comme elle tient à le souligner : "J'ai toujours osé dire ce que je pensais et, aujourd'hui, on me laisse en paix !"