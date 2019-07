Maya Lauqué, maman heureuse avec sa petite Jeanne "si forte et si douce"

Maya Lauqué (40 ans) est une maman comblée.

Ce 16 juillet 2019, la coanimatrice de La Quotidienne sur France 5 s'est saisie de son compte Instagram afin d'adresser un mot à sa petite Jeanne, née il y a un an tout pile. En commentaire d'une photo de sa princesse assise devant une fenêtre et surplombant une étendue d'eau, Maya Lauqué a écrit : "Ma Jeanne, si forte et si douce... Je te souhaite des milliers de réveils aussi beaux que celui-là. Joyeux anniversaire ma fille. #MaJeanne #MaFille #1an."

Le cliché a attiré forcément très vite des centaines de like, dont celui de Ghislain Beaugrand-Gerin, le mari de l'animateur Christophe Beaugrand, qui travaille auprès de Maya Lauqué sur France 5.

L'acolyte de Thomas Isle est également la maman d'un petit Lucien (4 ans). Ce dernier serait d'ailleurs le seul membre de la famille à savoir divertir sa petite soeur. "Nous pouvons faire toutes les grimaces du monde avec notre fille, essayer de la faire rire, cela ne fonctionne absolument pas. Mais si son frère entre dans la pièce, son visage s'illumine. Elle est folle de son frère et inversement. De son côté, notre fils lui donne à manger, lui parle... Il est très doux, bienveillant et protecteur avec elle. C'est très intéressant à observer. Le rôle de maman m'éclate ! Je le découvre et cela a été une révélation", révélait Maya Lauqué à nos confrères de Télé Loisirs en février dernier.

Une jolie famille.